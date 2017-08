Buscan ordenar ambulantaje en el malecón

TIJUANA, Baja California(GH)

Al haber cerca de 150 vendedores ambulantes de forma irregular en Playas de Tijuana, la Dirección Municipal de Inspección y Verificación realizó un operativo en la zona.



Como resultado aplicaron 25 multas, se retiraron a 15 vendedores ambulantes, y se aplicaron 10 sanciones al comercio establecido.



El operativo se realizó con cerca de 20 inspectores, quienes revisaron los permisos que deben de tener por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al ser una zona federal.



Según cifras del municipio solamente 35 vendedores cuentan con dichos documentos, quienes solamente pueden ofrecer sus servicios en la playa y no en el andador.



“Vamos hablar con ellos para que nos expliquen su situación, pero hay vendedores irregulares que han optado por ejercer la actividad comercial aquí, y muchos de ellos generan basura, lo que buscamos es el ordenamiento de la ciudad”, declaró Luis Carreiro Galaviz, director de Inspección.



Falta de supervisión



El problema es que Semarnat tiene cuatro inspectores para todo el Estado, entonces batallan para hacer las revisiones, lo que nos toca hacer es conciencia con los vendedores, que respeten los espacios y que no generen basura”, dijo.



Informó que durante la semana pasada fueron multados nueve comercios establecidos que no contaban con las trampas de grasa, cuyo monto de las infracciones va desde los 150 hasta los 500 Umas.



Los comerciantes no estuvieron de acuerdo con la medida al asegurar que los únicos que pueden multarlos o exigirles permisos es la Semarnat.



“El andador está concesionado al Ayuntamiento, pero para obras y acceso público, no para regular comercio ambulante o fijo”, señaló Juan Pablo Bailón, comerciante de Playas de Tijuana.



Agregó que otras administraciones trataron de realizar lo mismo, sin embargo no pudieron demostrarles que tienen la facultad para multarnos o confiscar su mercancía, por lo que discutirán las acciones que tomarán.