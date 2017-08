Ninel sufre por obtener la custodia de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El estrés que ha provocado a Ninel Conde el proceso legal para obtener la custodia definitiva de su hijo, ya se tradujo en un problema físico, pues requirió atención médica.



“Algo por ahí se me inflamó a nivel nervioso, me pusieron tres inyecciones antiinflamatorias para relajar los músculos y ya me siento mucho mejor”, dijo la actriz en entrevista, durante la presentación del equipo Body Fitness Project.



“Somos seres humanos y nos entra de repente la desesperación y la impotencia, entonces pues es difícil callarte cosas y por eso también te enfermas”.



La intérprete de “Bombón asesino” obtuvo la custodia provisional de su hijo Emmanuel de dos años, tras demostrar las pruebas de violencia psicológica que recibió de su ex pareja, Giovanni Medina.



Sin embargo, se encuentra en un proceso legal para conseguir la patria potestad definitiva.



“Yo confío mucho en las autoridades y en todas las instancias relacionadas en que todo esto se va a resolver favorablemente”.



“Yo creo que no existe un lugar mejor para un niño que bajo el cuidado de su madre, pero yo sé, estoy segura que los jueces van a determinar en su momento”, aseguró.



Por esta situación, agregó, procura estar todo el tiempo en su casa, al cuidado de Emmanuel, y se sobrepone para dar a su hijo la mejor cara.



“Cuando mamá está angustiada, estresada, pues él lo siente, él lo percibe, pero trato de hacer mi mejor actuación y hacer lo mejor para él, ya va a entrar al Kinder y estoy feliz comprando todas sus cosas para la escuela”.



Aunque Medina no puede acercarse a la cantante y actriz, debido a una orden de restricción, a Ninel todavía le afecta la presencia de su ex en su vida pues, como publicó en redes sociales, se arrepiente del padre que eligió para su hijo.



“Uno no espera que su marido la quiera destruir, al contrario, esperas un apoyo del padre de tu hijo para que puedas ser una mejor mamá”, comentó.