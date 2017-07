IEEBC tiene 5 días para designar sucesor temporal de presidencia

MEXICALI, Baja California(GH)

En un periodo máximo de 5 días después de que se haga efectiva la renuncia del Consejero Presidente, el resto de los consejeros electorales deben elegir a su sustituto temporal, explicó Raúl Guzmán Gómez.



El secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) dio a conocer el protocolo a seguir tras la renuncia del consejero presidente Javier Garay Sánchez y que se hace efectiva el 17 de julio,



De acuerdo a la normatividad vigente en materia electoral, el Consejo General tiene 5 días naturales para la designación del que será el sucesor temporal en la Presidencia.



No forzosamente se debe realizar la sesión el mismo lunes 17, puntualizó Guzmán Gómez, porque la disposición marca que debe ser dentro de los 5 días siguientes que queda ausente la figura de Presidente.



Cuando se celebre la sesión extraordinaria, los 6 consejeros electorales deberán someter a votación una propuesta, la cual se hará de manera económica y que necesita una mayoría simple para ser aprobada.



No obstante, hasta la fecha no ha sido determinada dicha propuesta para ocupar el cargo de manera temporal.



Señaló que de elegirse al Consejero Presidente temporal en esa sesión, la Secretaría Ejecutiva debe de informar esta decisión al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).



En el caso que pasen los 5 días y los consejeros electorales no se pongan de acuerdo para seleccionar al sustituto o la votación en la sesión termina empatada, la Secretaría Ejecutiva también debe informar esto al INE.