Comerciantes de la línea en SY afectados por bajas ventas

TIJUANA, Baja California(GH)

Comerciantes de la línea peatonal de San Ysidro han resultado afectados, pues las ventas se les fueron cayendo en el lapso de un año y algunos han tenido que cerrar por la falta de ingresos.



Para los locales que estaban ocupados en los últimos dos años, les pegó fuerte el incremento del valor del dólar, por lo que las ganancias cada vez eran menores y no les convenía seguir rentando en la zona.



“A algunos no les subieron el precio, les mantuvieron el mismo que tenían pero en pesos, lo malos es que cada vez es menos la cantidad de gente que viene, ahorita ya no sale tan conveniente vender acá”, indicó Agustina Sánchez, vendedora del área.



El principal inconveniente para los que aún permanecen vendiendo en el lugar es que después de que se abrió el cruce oeste, conocido como Ped West, ha disminuido de manera notable la cantidad de compradores.



“A lo que se vendía hace un año, ha bajado hasta un 70 por ciento, porque como son menos y todo sube de precio, ya no es tanto lo que uno gana”, explicó la mujer, que tiene más de 7 años vendiendo dulces ahí.



Pese a que la mayoría han tratado de continuar, algunos de los locales han tenido que ser rentados para distintas actividades que no se relacionan con lo que antes ofrecían, por lo que esperan que vuelva a ser revivido el lugar.



“Primero pasó eso en el Chaparral, cuando la gente salía de aquél lado y quitaron el puente, se les vino una crisis muy fuerte pero se están recuperando otra vez”, detalló la madre de familia.



Hasta el momento, cerca de 5 espacios han sido desocupados tras más de 10 años ofreciendo productos como medicamentos, postres, comida para llevar y una casa de cambio.