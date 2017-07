Ingenieros ven defectos en ampliación de Puente Machado en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Las anomalías y defectos de las obras de la ampliación del Puente Machado en Rosarito, más que aliviar el tráfico vehicular en esa parte de la ciudad, contribuirá a más embotellamientos y accidentes, reveló el presidente del Colegio de Ingenieros de la localidad, Miguel Ángel Cubillas.



Expuso que derivado de los estudios realizados por el colegio, se desprende que los accesos que conectan al puente con la autopista escénica tienen inclinaciones peligrosas, porque las gazas están muy estrechas y además no hay visibilidad en ellas, lo que provocará muchos accidentes.



Cubillas Romero estuvo como invitado en el foro semanal del Grupo Madrugadores y expuso que las anomalías se detectaron desde el inicio de las obras que están a punto de concluir y aunque intentaron en diversas ocasiones reunirse con directivos de la Sidue, dependencia a cargo de las mismas, no hubo respuesta.



Añadió que la circulación vehicular en la parte superior del puente será conflictiva y que requerirá de muchos señalamientos para evitar accidentes, pues sobre éste incluso circulan tráilers, que generarán embotellamientos mayores a los actuales, ya que se colocaron semáforos.



Puntualizó que lo que se pensó sería una solución al acceso a la colonia Constitución, una de las más pobladas de la ciudad, no será por el embudo que provocará la modificación del tránsito.



Adicional a ello externó su preocupación ya que aún no se ha inaugurado el puente, varios accidentes han ocurrido debido a las propias deficiencias de las obras, esto por lo estrecho de los carriles.



Además se disminuyó el carril de desaceleración de la autopista escénica de Norte a Sur para ingresar al puente y salir al bulevar Benito Juárez, apenas tiene una distancia de 60 metros, lo que hace difícil bajar la velocidad de los autos; antes era de 150 metros éste carril.



Alertó que el acceso de ambulancias al Hospital General, también representará un gran problema, debido a la reducción de la gaza y existe el riesgo real que las ambulancias se vuelquen por la velocidad a la que se ven obligadas al transitar e intentar tomar este puente y sus accesos.