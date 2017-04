Previenen sobre las condiciones de playas

TIJUANA, Baja California(GH)

Integrantes de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA) realizaron un monitoreo del agua de la costa de Tijuana con el fin de prevenir riesgos y proteger la salud ambiental y humana.



Ante la gran afluencia de familias que se esperan a partir del viernes, dicho monitoreo abarcó las zonas de San Antonio, El Vigía, Cañada Azteca, Parque México y El Faro.



En días anteriores, la PFEA informó que el resultado de calidad del agua indicó que hay altos niveles de contaminación fecal en las zonas del Parque México y San Antonio, por lo que no son aptos para uso recreativo.



Asimismo, recomendaron a los visitantes no ingresar a la playa de la zona de El Faro, pues se presentaron descargas de aguas negras y drenaje.



La PFEA invitó a las personas que antes de ingresar al mar utilicen la aplicación móvil “swim guide” para conocer las condiciones del agua de las zonas mencionadas.



Cabe señalar que los integrantes de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental realizan semanalmente el monitoreo de la costa de Tijuana.



Finalmente, pidieron a las familias evitar tirar o arrojar basura, sobre todo plásticos, no orinar en la arena y playa para evitar que siga incrementando el índice de contaminación.