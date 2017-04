Recomiendan extremar cuidados en consumo de mariscos

ENSENADA, Baja California(GH)

En estos días en que el consumo de pescados y mariscos es lo habitual, las autoridades sanitarias invitan a la población a tener precaución al momento de adquirirlos.



Ricardo Bonilla, Subjefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, señaló que la recomendación es consumir mariscos cocinados, sin embargo, en caso de hacerlo crudo, revisar la higiene del local.



Al momento de comprar los productos en pescaderías o en el supermercado, el funcionario insistió en revisar que el pescado esté en buenas condiciones al observar que los ojos estén hidratados y levantados, además del olor.



Por otro lado, en el caso de los camarones, dijo, deben tener consistencia y no deshacerse, pues de lo contrario es señal de que lleva mucho tiempo almacenado.



“Hay que cuidar no consumir almejas de concha que vengan del Mar de Cortés y consumir los que son del Pacífico, es la recomendación que hay por parte de Cofepris”, comentó.



Bonilla destacó que los principales efectos por el consumo de mariscos en mal estado son las enfermedades gastrointestinales, como diarrea y vómito, y las intoxicaciones.



“La persona se puede intoxicar cuando los mariscos no están en buenas condiciones y caer en un servicio de urgencias y eso provocarle varios días de estancia intrahospitalaria”, reiteró.