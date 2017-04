Piden evitar playas peligrosas

ROSARITO, Baja California(GH)

Ante el pronóstico de la llegada de miles de visitantes a la playa, con motivo de la celebración de Semana Santa, el director de Bomberos y Salvavidas de Rosarito, Héctor Castelán, hizo un llamado para que la gente evite las playas peligrosas.



Dijo que se reforzará la vigilancia con 15 salvavidas más y se han colocado letreros de advertencia en las zonas consideradas peligrosas, a fin de evitar accidentes por caídas desde riscos o muertes por inmersión.



Recomendó a los visitantes, hacer caso de las recomendaciones de los salvavidas y evitar sumergirse al agua más allá de las rodillas, si no se tiene la destreza y conocimiento para nadar en el mar.



Adicional a ello, el funcionario pidió a los padres de familia cuidar a sus hijos pequeños para no perderlos, ya que es común este tipo de reportes.



Castelán Medina, refirió que los salvavidas vigilarán desde las torres, pero además realizarán recorridos para salvaguardar a los bañistas.



Recomendó además, no ingerir bebidas alcohólicas y meterse al agua, ya que no se tiene la misma capacidad de respuesta.



Detalló que en Popotla se ha destinado un salvavidas, pero en otras zonas como la playa El Bebé, Rancho Evelia y kilómetro 38, por mencionar algunos, que son sitios con riesgos no se cuenta con vigilancia de salvavidas.