Tijuana, una ciudad para recorrerla

TIJUANA, Baja California(GH)

Tijuana está de moda y de un punto de paso para el turismo se convirtió en la octava ciudad en el mundo que se debe visitar, afirmó el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), Francisco Villegas Peralta."Dicho por el New York Times y por la revista Travel de and Leasure, es la octava ciudad por visitar a nivel mundial", manifestó.Así como la playa, indicó que la oferta gastronómica de la ciudad con sus cervezas artesanales y cafés es una opción para pasar un rato agradable, tanto en parques con "Food Trucks" como en restaurantes."Se está actualizando día a día, con gente apasionada, servidores turísticos calificados, con hotelería que cuenta con el mejor nivel", dijo.Algunos lugares al aire libre que los tijuanenses pueden disfrutar en estas vacaciones, dijo, son el Parque Morelos, el Parque de la Amistad, y las Presas."En el caso de las presas está prohibido meterse al agua por la peligrosidad, sin embargo, la gente va acampar y va a disfrutar con la familia que es lo importante", indicó."La gente ya no viene a Tijuana de paso, la gente viene a conocer Tijuana, se da cuenta que es una ciudad cosmopolita y estamos en una región importantísima mundialmente", subrayó.El tipo de cambioDurante Semana Santa llegan más dólares a Tijuana, lo que podría representar una baja en su precio de hasta 10 centavos, informó el presidente de Centros Cambiarios, Carlos Leos Martínez."A partir de hoy y hasta el lunes, estaremos viendo una sobre oferta de dólares, muy probablemente lo lleguemos a ver hasta un 17.10 pesos ofertado", manifestó.Se estima que entren a la ciudad 18 millones de dólares, dijo, de los cuales 16 millones de dólares se venderán."La gran afluencia de turismo que llega a visitar nuestro destino de playa y turísticos del estado van a dejar una derrama y eso va a provocar que tengamos un mejor precio en Semana Santa", agregó.