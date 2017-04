Demanda ciudadanía servicio de bacheo

TIJUANA, Baja California(GH)

Los servicios de pavimentación y bacheo de las calles de la ciudad son la principal demanda de los residentes de Tijuana, de acuerdo a los Foros y Consultas Ciudadanas realizados este año por el gobierno municipal.



Las actividades fueron coordinadas por el Instituto Municipal de Planeación durante los primeros meses de la actual administración y consistieron en seis foros sectoriales y nueve consultas delegacionales.



Los resultados indican que de 6 mil 685 propuestas ciudadanas, mil 175 fueron para solicitar trabajos de pavimentación y bacheo, las cuales representan 17.5% de las iniciativas presentadas.



Los datos, incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, agregan que la segunda demanda ciudadana es el servicio de alumbrado público, mientras que la petición de techumbre ocupa el tercer puesto.



En los casos de seguridad pública y recolección de basura, indican los resultados, están en el cuarto y quinto sitio de las propuestas ciudadanas.



De acuerdo al Plan Municipal, en los foros de consulta participaron más 4 mil representantes sociales y se recopilaron más de 4 mil 500 demandas ciudadanas.



“La finalidad de dichos Foros fue obtener de la ciudadanía su diagnóstico sobre las necesidades de obras y servicios más apremiantes”, establece.



Crisis de inseguridad



En materia de seguridad, el Plan Municipal reconoce los actuales problemas.



“La región atraviesa por una grave crisis de inseguridad, provocando problemas sociales y generando una escalada nacional de la violencia. En Tijuana los ciudadanos exigen poner fin a la ola de robos y asesinatos que aquejan a la población. Es claro, si no hay seguridad no habrá inversión y en consecuencia la generación de empleos se verá afectada negativamente”, apunta.



Luego de la presentación del Plan ante el Cabildo de Tijuana a finales de marzo, el regidor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia criticó la falta de claridad del documento, porque no se observa una meta a corto, mediano y largo plazo.



“El tema que nos ocupa no es menor ya que el Plan Municipal de Desarrollo es el documento rector de las acciones de ésta administración, de este documento se generarán los programas de trabajo que dan vida a nuestras actividades”, señaló.



El top ten de las

demandas



1. Pavimentación y bacheo

2. Alumbrado público

3. Techumbre

4. Seguridad

5. Recolección de basura

6. Mejoramiento de vivienda

7. Muro de contención

8. Drenaje

9. Cancha deportiva

10. Vía pública