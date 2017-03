Sin reglamento para el Valle de Guadalupe

ENSENADA, Baja California(GH)

El presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, Álvaro Ptanick, expresó que aún no existe un reglamento para el Valle de Guadalupe.



Señaló que lo único que existe hasta el momento es el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada.



“Es un programa de desarrollo urbano para esa zona que fue publicado en octubre de 2010 y desde entonces tiene un carácter legal y vigente aún cuando no se haya cumplido al 100% su reglamento”, indicó.



Ptanick destacó que en una reunión con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) se estableció que no habrá modificaciones a los ejes principales del programa, que son agua, paisaje y agricultura.



Recordó que este viernes se realizará una consulta ciudadana en la delegación El Porvenir, donde podrían modificarse detalles que habían sido omitidos anteriormente en el programa y realizar algunos ajustes.



El líder de los vitivinicultores expresó que el reglamento permite definir sanciones de cumplimiento o quiénes son los encargados de realizar ciertas funciones; sin embargo el programa puede cumplirse con o sin reglamento.



Agregó que lo importante es tener un equilibrio entre agua, paisaje y la vocación agropecuaria para definir la sustentabilidad del valle, con un desarrollo urbano turístico controlado que permite optimizar los beneficios de la zona.



Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Marco Coronado Valenzuela, dijo que se debe respetar y cuidar que se mantenga la vocación del valle y continuar con el flujo de turistas como hasta ahora.



Coronado Valenzuela mencinó que se sabe que hay proyectos de desarrollos hoteleros importantes, pero pidió que esas inversiones se concentren en la ciudad, donde está permitido para que también se disfruten los diferentes atractivos del puerto.