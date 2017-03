Sin acuerdos de obras para Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada señaló que en la reunión en la que estuvieron con el Gobernador del Estado, la semana pasada, no se presentaron los proyectos que son prioritarios para la ciudad de Ensenada.



Marco Coronado Valenzuela, presidente del CCEE, dijo que es imposible que Francisco Vega de Lamadrid no esté enterado de las necesidades del puerto, hablando principalmente en temas de infraestructura.



Explicó que el Gobernador se fue con la preocupación del bacheo al ver la situación de las calles, por lo que se habló de traer el “Dragón”, aunque el empresario reconoció que lo que se necesita es bachear.



“Realmente lo que necesitamos es el bacheo, se tienen que bachear las vialidades primero para que luego pueda entrar el ‘Dragón’ y dejar una superficie uniforme y constante”, manifestó.



El titular del CCEE consideró que se requieren alrededor de 50 millones de pesos solamente para el programa de bacheo.



Por otro lado, dijo que la prioridad debe estar en los proyectos de infraestructura como la conexión del Bulevar Zertuche y la avenida Hierro con Paseo de los Lagos, ya que para llegar al sur sólo está la avenida Reforma.



Recordó que esta obra representa un valor de 12 millones de pesos, aunque no se ha dado seguimiento al litigio que se tiene con los dueños de los predios.



Otro proyecto es la continuación del llamado “Tramo de la muerte”, que va desde Chapultepec hasta Maneadero, donde se necesita hacer un convenio entre los tres órdenes de gobierno.



Lo anterior, dijo, para que se den las facultades necesarias y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda invertir.



También está sin concluir el proyecto de ampliación a cuatro carriles el tramo que va de la avenida Ruiz al Libramiento, debido a que se trunca la vialidad con predios que pertenecen a particulares.



Además está el caso de la avenida Allende, al Este de la ciudad, en donde se congestionan los vehículos desde la cortina de la presa hasta el final de los fraccionamientos, por ser una calle de dos carriles.



“Estos temas se reenviaron al Gobernador y a su equipo de trabajo para que vinieran y expusieran los avances o qué se tiene programado, si hay programada inversión, el proyecto o recursos, ya tenemos tres años con estos proyectos”,insistió.