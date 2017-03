Pagina del Congreso de Baja California continúa fuera de línea

MEXICALI, Baja California(GH)

Se cae el servidor del portal del Congreso del Estado desde el fin de semana y al corte de la 10:30 horas del lunes aún no era subsanado el problema, informó personal de comunicación social.



En móviles el portal no encuentra el portal y en ocasiones aparece la leyenda de solicitud de usuario y clave para ingresar.



El personal informó que el fin de semana no se pudo reparar por ser domingo y que durante el lunes quedará subsanada la página electrónica.