Lila Downs le manda mensaje a Trump

TIJUANA, Baja California(GH)

Lila Downs ofreció ese ritual musical que todo mundo le celebra, pero esta vez lo aderezó al ensalzar la grandeza de México y dijo una vez más que no nos vamos a dejar de Donald Trump, el presidente vecino.



Esa noche de sábado en El Foro, la intérprete oaxaqueña le dedicó a Trump, canciones como "La cucaracha" y "Fallaste corazón", ante un público que festejó sus ironías musicales.



"Y tú que te creías el rey de todo el mundo...", se escuchó por todo el recinto, era el arranque del tema de Cuco Sánchez, letra que de inmediato Lila dijo; "esta va pa'l Trump".



La presentación inició a las 22:15 horas, con la canción "Cruz de madera", Lila Downs desde que hizo su entrada al escenario se dejó ver contenta por pisar nuevamente escenario tijuanense y así lo hizo saber.



"Hermoso público, me gusta cantarle a esta frontera que me inspira a través de los años, me hierve la sangre cada vez que estoy aquí. No nos vamos a doblegar los mexicanos. Por Dios quiero esta tierra y gracias por estar esta noche", compartió.



Acompañada de siete músicos, una pantalla gigante al fondo del escenario, en la cual proyectó visuales de los diferentes escenarios de México. Lila también cantó el bolero "Piensa en mí", que incluirá en su próxima grabación.



La intérprete entre canción y canción destacó la participación de cada uno de sus músicos, pero también, se dirigió al público, ahí estaban sus primos de Oaxaca que esa noche la acompañaron.



"Un saludos a mis primas y primos que están aquí esta noche, ellos viven aquí en Tijuana y ya me enviaron una caja de cerveza artesal de Tijuana y vino de Ensenada, se los agradezco", mencionó.



Melodías como "Vámonos" de José Alfredo Jiménez, "Cucurrucucú paloma" y "Zapata de queda", fueron entonadas con gran emotividad por parte de la artista.

Alrededor de las 23:20 anunció el final de su presentación, pero el público no la dejó ir, por lo que aprovechó el escenario para tomarse la selfie junto con el público de esa noche.



Así que la velada musical la cerró con "Cumbia del mole", no sin antes reiterar la grandeza que es Tijuana para ella y el mundo.



Las cantadas

Cruz de madera

Humito de copal

La martiniana

La iguana

Piensa en mí

Comalito

La cucaracha

Vámonos

Patria madrina

Viene la muerte

Fallaste corazón

Mezcalito

Cucurrucucú

Son de difuntos

Sandunga

Zapata se queda

Cumbia del mole



Al detalle

Cantante: Lila Downs

Lugar: El Foro

Fecha: 11 de marzo

Inició: 22:15 horas

Terminó: 23:50 horas

Músicos: 7

Canciones: 18