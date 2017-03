En BC dicen 'no' a plurinominales

TIJUANA, Baja California(GH)

En seguimiento al compromiso de compartir el sentir de los bajacalifornianos, en esta ocasión la casa encuestadora Imerk Opinion y Market Intelligence se enfocó en identificar el conocimiento que existe sobre el trabajo y la imagen de los senadores, diputados federales y diputados locales que representan a Baja California, así como la opinión que existe con las posiciones plurinominales en los diversos congresos de México.



¿Quién representa a BC?

- Senadores

El 65.3% de los habitantes de Baja California no saben en qué consiste la función y trabajo que realiza un senador en México, es decir siete de cada diez de ellos, la falta de conocimiento es mayor en Tijuana y Tecate (69.2%), subiendo en las mujeres (70.4%) y los jóvenes de 18-25 años (76%). Además, el 82% de los ciudadanos no recordó el nombre de un senador que actualmente representa al Estado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, subiendo lo anterior en Rosarito (85.8%) y Tecate (84.2%), así como en las mujeres (85.9%) y quienes tienen de 26-35 años (90.9%)/18-25 años (90.4%).



Adicional al alto desconocimiento, se encontró que el 85% de los bajacalifornianos tienen una imagen negativa de quien ocupa el cargo de senador, esto sólo por la posición en cuestión, siendo mayor en Rosarito (90%) y Mexicali (88.3%), así como en las mujeres (87.1%) y las personas de 46-65 años (89.4%).



- Diputados federales

Con tendencias similares a los senadores, el 64.3% de los bajacalifornianos no saben en qué consiste la función y trabajo de un diputado federal, es decir seis de cada diez de ellos, el desconocimiento es mayor en Tecate (66.7%) y Tijuana (65.8%), subiendo en las mujeres (68.1%) y los jóvenes de 18-25 años (76.9%).



Encontrándose que el 79.8% de los habitantes de Baja California no recuerdan el nombre de un diputado federal que en este momento los representa en la Cámara baja del Congreso de la Unión, subiendo lo anterior en Ensenada (85%) y Tijuana (81.7%), así como en el segmento femenino (83.1%) y los jóvenes de 18-25 años (88.5%).



Similar a los senadores, el 85.8% de los habitantes de Baja California tienen una imagen negativa de quien ocupa esta posición federal, simplemente hablando del cargo y sin importarles quien lo ocupe, principalmente en Ensenada y Rosarito (88.3% c/u), así como en las mujeres (86.8%) y las personas de 46-65 años (88.9%).



- Diputados estatales

Por ser locales y de reciente elección, resultaría aún más preocupante ver que el 65.7% de los bajacalifornianos no conocen en qué consiste el trabajo de los diputados estatales, la falta de conocimiento es mayor en Tecate (69.2%) y Tijuana (67.5%), así como en las mujeres (69.7%) y los jóvenes de 18-25 años (76%).



Pero no sólo ignoran su función, el 83.2% de los ciudadanos no recuerdan el nombre de ningún diputado que integra actualmente el Congreso del Estado Baja California, desconocimiento que es mayor en Ensenada (87.5%) y Tijuana (86.7%), así como en las mujeres (85.9%) y quienes tienen de 18-25 años (90.4%).



Siendo lamentable ver que el 84.3% de los habitantes de Baja California, es decir ocho de cada diez de ellos, tienen una imagen negativa de los diputados que conforman el poder legislativo del estado, esto sin importar su nombre ni el partido político que representan, desaprobación que es mayor en Ensenada (88.3%), Mexicali (85.8%) y Rosarito (85.8%), así como en las mujeres (85.9%) y las personas de 26-35 años (86.4%) /mayores de 65 años (86.5%).



Rechazan a plurinominales

Existe un mayoritario rechazo a las posiciones plurinominales en Baja California, el 84.3% de sus habitantes están a favor de que se elimine en México la posición plurinominal de senadores, diputados federales y diputados estatales, posicionamiento que es mayor en Tijuana (90.8%), así como en las personas de 36-45 años (89.2%) y 18-25 años (88.5%).



Para concluir, sorprende conocer que no sólo se ignora en que consiste la función de los servidores públicos que tienen la responsabilidad de ver por las necesidades de Baja California y sus ciudadanos, sino que también se desconoce quiénes son actualmente los legisladores que nos representan en los diversos congresos de México, existiendo además una imagen negativa sobre el cargo que ocupan. No cabe duda que se requiere mucho trabajo por parte de los mismos legisladores, sus partidos e inclusive los institutos electorales para informar sobre su función y desempeño, con el poco conocimiento y confianza que existe en ellos resultará imposible acabar con un abstencionismo electoral que cada día es mayor.



Lic. Manuel Lugo Gómez

Director General

manuel@imerksc.com

Imerk, S.C.