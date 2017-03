Considera tiene la vocación para ser Fiscal Anticorrupción

TIJUANA, Baja California(GH)

Poner fin a los actos de corrupción y la falta de consecuencia ante estos sería uno de los enfoques de Edgardo Flores Campbell como Fiscal Anticorrupción.



El tijuanense, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, integra la lista de 32 candidatos que buscan el nombramiento de Fiscal Anticorrupción.



Flores Campbell logró la candidatura después de atender la convocatoria lanzada por el Senado de la República, en octubre, con apoyo de la sociedad civil.



Para estar dentro de los 32 candidatos, reunió diferentes requisitos; el martes tendrá comparencia en el Senado de la República, para definir si se quedará en el grupo de los cuatro mejores perfiles.



“En lo personal, atiendo la convocatoria, me inscribo, cumplo las condiciones de elegibilidad, paso a ser uno de los 32 candidatos; mi candidatura está soportada en la sociedad civil”, apuntó.



Pese a que fue nombrado como titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y ha ocupado otros puestos, Flores Campbell considera que una de sus principales diferencias con otros posibles fiscales es que no está dentro de ningún grupo y no tiene relaciones con partidos políticos.



“El Fiscal Anticorrupción no tiene que tener nexos con particulares, no tiene que tener intereses o vínculos partidistas y, en lo personal, como soy del grupo de los que no tienen grupo, no tengo un padrino, he resuelto ser más que un espectador en los temas de corrupción”, explicó.



Cumple con el perfil

Edgardo Flores Campbell cuenta con 27 años de experiencia en como servidor público, ocupando diferentes responsabilidades en la Secretaría de la Conraloría General de Baja California, la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana y la Jefatura de Reglamentos Municipales.



En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue Secretario Técnico de la Comisión de Fortalecimiento Municipal.



En la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, fue Director General de Gobierno y Seguridad Público, así como director de Seguridad Pública en el Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.



Además de la experiencia con la que ya cuenta, consideró, el Fiscal necesita la autonomía para su actuar, la preparación académica y las capacidades técnicas.



“En lo personal, yo me asumo dentro del punto de quiebre entre juventud y experiencia para poder aportarle a este tema lacerante en la sociedad; tenemos un gobernador saqueador de estados que anda prófugo, tenemos que empezar a tomar acciones en ese sentido”, aseguró.



Añadió que uno de los problemas que no se han podido resolver en el país es la impunidad; de llegar a la Fiscalía Anticorrupción, una de sus tareas sería terminar con ese mal.



“Uno de los mayores problemas es la no consecuencia a los actos de corrupción en este país; es lo que se necesita, encerrar corruptos en este país, a más de uno”, enfatizó.



Formación profesional:

-Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California

-Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana (conformación del área del combate a la corrupción policial)

-Jefatura de Reglamentos Municipales

-Secretario Técnico de la Comisión de Fortalecimiento Municipal

-Director General de Gobierno y Seguridad Pública en la Jefatura Delegacional Miguel Hidalgo en Distrito Federal

-Director General de Seguridad Pública en el Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México

-Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública

-Titular del Sistema Penitenciario Federal

-Titular en Financiera Rural Banca de Desarrollo

-Secretario General Adjunto y Director General de Contrainteligencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional

-Director General del Registro Público Vehicular del Sistema Nacional de Seguridad Pública

-Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal

-Asesor de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados