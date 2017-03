Aumenta el número de viviendas en riesgo 'amarillo' en Valle Sur

TIJUANA, Baja California(GH)

El problema en el fraccionamiento Valle Sur se está extendiendo a más viviendas.



“Se etiquetó una más en amarillo, está en una esquina, la corona del deslizamiento también cruza por el predio”, indicó el director de Protección Civil Municipal, José Rito Portugal Servín de la Mora.



Detalló que la semana pasada, en conjunto con la Dirección de Administración Urbana, se tomó la decisión de colocar la etiqueta amarilla, que es preventiva.



El funcionario municipal refirió que hundimiento en las viviendas que ya están desalojadas continúa avanzando.



“Originalmente eran tres viviendas las que ya estaban totalmente con el terreno hacia abajo, peor ya ahorita son como siete”, agregó.



El martes 28 de febrero, 17 casas fueron desalojadas por un hundimiento de al menos un metro y medio.



“Hay tres o cuatro casas que no están dentro de la franja más dañada, que ya están presentado problemas como fisuras en bardas”, comentó Enrique Navarro, residente.



Sostuvo que hasta el momento no saben que sucederá, pero no creen que haya solución, y piden que los indemnicen.



“A nosotros no nos están protegiendo en nada, dicen que tenemos seguros, que tenemos otras cosas, nos acercamos a los seguros, y los seguros dicen que ellos no nos cubren, al final de cuentas creemos nosotros que la responsabilidad sigue siendo de la constructora”, agregó.



Entre los vecinos pagarán 80 mil pesos para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) realice un estudio que pueda presentar como prueba ante la empresa constructora.



Mientras que el Departamento de Control Urbano del Ayuntamiento les dijo que el martes les entregará un dictamen técnico de cada casa.