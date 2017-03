BC está en los 5 estados con más accidentes laborales

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California lidera entre los primeros cinco estados en accidentes laborales, por lo que la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo en el Estado, señaló que es necesario desempolvar la tabla que determina las incapacidades de los trabajadores.



El procurador José Lara García señaló que Baja California tiene el quinto lugar en accidentes laborales en el País, según el reporte del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).



Según los datos del IMSS, Baja California se posicionó con 21 mil 002 accidentes de trabajo, otorgando 977 incapacidades, por arriba del Estado, está la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal.



“Baja California está dentro de los primeros cinco estados con enfermedades de riesgo del trabajo, lo cual es proporcional a la generación de empleo, además de que hay obra, minería, agricultura y transporte”, externó el funcionario.



Los grupos de mayor riesgo y enfermedades de trabajo son el sector de la construcción y los transportistas, sobre todo por la maquinaria y la conducción, precisó que no son las enfermedades epidémicas como en otros sitios.



Reformas a la tabla de enfermedades



A finales del mes pasado el Congreso de la Unión aprobó una reforma por mayoría, en relación al tema de las incapacidades que maneja la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución.



En el método anterior sólo se le impone la obligación a la Secretaría del Trabajo, a hacer una actualización a la tabla de enfermedades de trabajo, pero no decía cómo ni cuándo, la reforma indica que se debe actualizar periódicamente.



La tabla por ley debía ser actualizada por la Secretaría del Trabajo, sin embargo la dependencia incumplió, pues desde hace 47 años no se ha hecho, a pesar de la evolución de las enfermedades, detalló el procurador.



La discusión versa en las consecuencias de las incapacidades, además de un cúmulo de enfermedades desarrollándose, desde cuestiones de bacterias que no se conocían antes, enfermedades virales y la resistencia a ciertos antibióticos, comentó.



“Se dan un sin número de enfermedades que tienen que ver con la tecnología y los nuevos materiales tóxicos y peligrosos que maneja el trabajador, las cuales no están contempladas en la tabla”, declaró.



Actualmente la medicina del trabajo tiene la dificultad de trabajar con una tabla obsoleta, pues cada vez se encuentran con cánceres más invasivos, enfermedades y materiales que no están contemplados.



Quienes votaron en contra de la reforma señalan que es un ataque a los derechos de los trabajadores, abogando que se pretende que el patrón sea quien determine qué enfermedades ameritan incapacidad y qué porcentaje se pagará del sueldo.