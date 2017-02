Sin recursos para concluir ciclovía

ENSENADA, Baja California(GH)

La empresa que está llevando a cabo la ciclovía en Ensenada no ha recibido el recurso para concluir el proyecto y el Gobierno Municipal no solicitó los permisos correspondientes para que la ruta pase por vías federales.



La Presidenta del Grupo Pro Ciclovía, Beatriz Watanabe Flores, comentó que ha tenido reuniones con el arquitecto de la empresa encargada del proyecto, quien le informó que no han podido continuar con el proyecto debido a la falta de recurso financiero.



“El ayuntamiento anterior se comprometió a entregar 4.5 millones de pesos y nada más entregaron alrededor de 1 millón y medio, nosotros hemos observado que le falta muchísimo pero no podemos exigirle a los que están ejecutando debido a que el presupuesto no fue entregado en tiempo y forma”, indicó.



Watanabe Flores dijo que es necesario que el 22 Ayuntamiento investigue qué ocurrió con el recurso que estaba etiquetado para la ciclovía y quiénes son los responsables de que desapareciera.



“Metimos una solicitud a transparencia para que nos den una respuesta y no vamos a desistir, no podemos continuar con este tipo de irresponsabilidades, el Municipio esta en una crisis financiera por el ¡mal manejo de los recursos monetarios”, expresó



La Presidenta de Pro Ciclovía mencionó que la Directora de Infraestructura señaló que los permisos no estaban dados cuando se inició el proyecto y que fue muy irresponsable por parte de la administración pasada, ya que la ruta contempla pasar por una vía federal.



“Yo creo que el proyecto tiene un 30% de avance pero todavía hay mucha inseguridad porque no hay conciencia de los automovilistas, no la consideran una vialidad importante e incluso la siguen ocupando como un carril más de circulación o se siguen estacionando donde está marcado”, denunció.