Regidor defiende aumento al transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de haber votado a favor del dictamen de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte del 22 Ayuntamiento, que propone incrementar tres pesos la tarifa del transporte, el regidor Rodolfo Mellado Pérez defendió su postura.



“Decir no es muy fácil y sería algo muy bonito para toda la localidad, incluso para mi, sin embargo, en Ensenada el transporte no ha aumentado desde 2011, en ese entonces el diesel costaba 9 pesos con 57 centavos el litro y ahora cuesta 17 pesos con 28 centavos, el dólar estaba a 12 pesos y ahora está a 20”, argumentó.



El regidor refirió que en Tijuana el transporte subió de 13 a 15 pesos, en Rosarito incrementó de 12 a 14 pesos y en Mexicali el pasaje cuesta 13 pesos actualmente y los transportistas están solicitando que aumente a 15.50.



Mellado Pérez puntualizó que para que el dictamen saliera en sentido positivo, la Comisión estableció algunas condiciones al gremio transportista con el fin de mejorar la calidad del usuario, tales como compra de uniformes e identificaciones a los choferes, mayor capacitación, compra de camiones nuevos y que las unidades cuenten con un número de atención a la ciudadanía.



“Los transportistas me comentaron que tienen el 14% de las unidades paradas por no tener dinero con qué repararlas, ellos tienen más de mil choferes trabajando y comen más de mil familias de ahí, es un si condicionado, deben cumplir primero o no se da”, aclaró



El funcionario reconoció que es necesario que el Gobierno Municipal realice el Plan Maestro de Vialidades para que las rutas mejores y los usuarios tomen un camión en lugar de dos.



“Si nosotros lo subimos positivo es porque no hay razones para decir que no, que se vaya a aprobar en cabildo es otra cosa”, declaró.