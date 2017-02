Ayuntamiento analizará reducción de sueldos: Alcalde

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro aseguró que no desalojarán a los manifestantes que se encuentran afuera del Palacio Municipal, asimismo analizarán la reducción de los salarios de los funcionarios como piden los inconformes.



En días pasados los inconformes entregaron en tres ocasiones un pliego petitorio en el que protestan por el aumento al impuesto predial en el tema que insistió no existe un alza.



Respecto a la destitución del secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua, dijo que no existen los elementos suficientes para retirarlo de su cargo.



Consideró que detrás del movimiento existen partidos políticos involucrados, sin embargo esta situación le afecta solamente a la población que busca hacer algún trámite.



Este lunes los manifestantes cumplen 23 días de plantón afuera de las instalaciones del recinto oficial luego de protagonizar el pasado 22 de enero un enfrentamiento entre ciudadanos y policías.



En la conferencia de prensa estuvo también presente el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruíz; la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde y el regidor Arnulfo Guerrero León.