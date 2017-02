'La tercera es la vencida', reitera AMLO

TIJUANA, Baja California(GH)

"La tercera es la vencida", declaró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al preguntarle si participará en las elecciones de 2018 a la Presidencia de la República.



"No sabemos qué nos depara el destino, lo que sí puedo decirles es lo que acabo de expresar en el auditorio, que la gente nos está dando su apoyo, nos está dando su respaldo porque quiere un cambio verdadero", manifestó.



López Obrador arribó ayer a esta frontera para signar el Acuerdo por el Renacimiento de México con más de 80 representantes de organizaciones sociales y empresariales de Baja California.



Para las ciudades fronterizas del Norte, prometió una zona franja o libre a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, con al menos 20 kilómetros de ancho.



"En esa superficie de nuestro territorio, donde podemos hacer lo que nos convenga a los mexicanos, en esa superficie que incluye desde luego a Tijuana y a otras ciudades fronterizas, vamos a dar incentivos fiscales, es decir, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los precios de los combustibles, y se va a fomentar la creación de empleo", informó.



Lo cual, dijo, estará acompañado de un programa de desarrollo para combinar crecimiento con bienestar social.



"Me da mucho gusto participar en este acuerdo por la unidad que no puede ser algo abstracto, no es ‘a ver, nos reunimos y firmamos un documento’, nos reunimos, firmamos un documento porque hay un proyecto para transformar al País", enfatizó.



La firma se realizó ayer domingo en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (Cecut) ante la presencia de cientos de militantes y simpatizantes de Morena.