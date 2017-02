Respaldan jóvenes priistas a EPN

TIJUANA, Baja California(GH)

"Al Presidente de la República estamos obligados todos en este momento a respaldarlo para que tome las mejores decisiones", afirmó el dirigente Nacional de la Red Jóvenes por México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Angulo Briceño."Actuó como un hombre de nación, no como un hombre de partido, actuó pensando en el bienestar de México, el no acudir a la reunión (con Donald Trump), sin duda, significó el demostrarle a los Estados Unidos, claro y contundentemente, que hoy estamos a favor de la dignidad del pueblo de México", manifestó.El joven tricolor sostuvo que no creen en los muros, sino en los puentes “como lo ha expresado bien y con dignidad el presidente Enrique Peña Nieto ".Lo anterior, lo declaró al finalizar en Tijuana una gira por todo el País para enviar un mensaje de solidaridad a los migrantes."Estamos a favor de que los 26 mil millones de dólares en remesas se defiendan, los vamos a defender, vamos a dar la batalla en el Congreso, vamos a dar la batalla desde nuestro partido", señaló.Al evento realizado en el muro fronterizo en Playas de Tijuana, también asistió el presidente Comité Ejecutivo Estatal del tricolor, Chris López Alvarado y jóvenes priistas.