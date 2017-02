Casos de varicela repuntan en inicio de año en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 366 casos de varicela se han reportado en Baja California, tan sólo en enero y febrero, casi alcanza la cifra de todo el año 2016, lo cuales sumaron 403 casos, según la Secretaría Salud.



De estos casos, desglosa que 192 hombres padecieron la varicela, y fueron 174 mujeres en el 2017, la enfermedad es muy contagiosa, por lo que autoridades precisaron los detalles del padecimiento.



La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali, María Gómez Martínez, detalló que la varicela es una enfermedad infecto contagiosa que más afecta a los niños entre los 4 a los 10 años de edad.



Dijo que algunos de los sitios donde se dan más los brotes, es en las ciudades por las guarderías, jardines y primarias, pues con un niño que esté infectado es suficiente para contagiar con quienes conviva.



“La varicela se transmite desde antes de que salgan las ampollitas, entonces no se dan cuenta al inicio de que está enfermo”, comentó la jefa de la jurisdicción.



El cuadro de la varicela inicia con una especie de gripa, fluidos nasales, fiebre, tos y malestar en general, inmediatamente a los días aparecen unas ronchas pequeñas, principalmente en el tronco, la espalda, hasta que avanzan a las extremidades.



“Estas ronchitas se convierten en ampollitas, así es como se diferencia de otras enfermedades exantemáticas, no pasan de ser un granito lleno de líquido, a veces es muy leve, pero depende del sistema inmunológico del menor”, precisó.



La enfermedad suele brotar en mayor medida en los meses de cambio de clima, que viene siendo febrero y marzo, u octubre y noviembre, porque en esas fechas las temperaturas son ideales para su proliferación, declaró la especialista.



Las vacunas y la lactancia materna son piezas claves para que una varicela no cause tanto daño al menor contagiado. La varicela se puede contagiar a través de la saliva, con estornudos, tosidos o al hablar, externó la doctora Gómez.



Complicaciones



Una varicela no atendida puede acarrear complicaciones, como una neumonía, meningitis o septicemia, si bien es una enfermedad propia de la infancia, es muy peligrosa en los niños que no cuentan con buenas defensas, aseveró.



Entre más grande sea la persona que la contraiga, adquiere un cuadro más severo, debido a que las defensas que obtuvo de la madre, van disminuyendo con el paso de los años.



Agregó que el virus queda latente toda la vida, si por alguna situación hay baja de la defensa en la adultez, el virus se activa, pero se manifiesta como herpes en las costillas, espalda o cara, en forma de rayas.



Es bueno saber…



Finalmente aseguró que no se han encontrado brotes en Mexicali, sólo casos aislados en familias, precisando que el 80% de los casos es en los niños, 10% en la adolescencia y un 10% en la adultez.