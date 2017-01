Ayuntamiento ha recortado 282 empleados

ENSENADA, Baja California(GH)

Como parte de la reingeniería administrativa del 22 Ayuntamiento de Ensenada, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo, informó que hasta el momento van 282 empleados a los que no se les renovó su contrato.



“He estado muy de cerca con recursos humanos analizando muy de cerca cada uno de ellos, nos faltan 200 empleados de honorarios, he estado con la tesorera y de manera extraoficial puedo decir que traemos un ahorro de 3 millones de pesos por catorcena, pero falta analizarlo más a fondo”, explicó.



El Alcalde reconoció que la mayoría de los recortes han sido de empleados por contrato y muy pocos despidos han sido de trabajadores de nómina con los que han acordado un plazo para el pago de su finiquito.



Por otra parte, mencionó que hace una semana y media el Gobierno del Estado publicó la reingeniería propuesta por el 22 Ayuntamiento, que implica la fusión de dependencias y recorte de personal, con el fin de generar un ahorro del 25%.



No obstante, ante las dudas que ha manifestado el Consejo Coordinador Empresarial sobre esta reingeniería, el Presidente Municipal, adelantó que el lunes 23 de enero se reunirá con los empresarios para presentarla a detalle acompañado por su equipo de finanzas.



“Vamos a presentar cómo recibimos la administración y qué vamos a hacer para resolver el tema financiero”, adelantó.