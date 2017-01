Continúa recolección de firmas contra Ley del Agua en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Por cuarto día consecutivo la recolección de firmas ciudadanas continúa en diferentes puntos de la ciudad.



Los puntos principales se ubican en Recaudación de Rentas del Estado, en la explanada del Palacio Municipal y en algunas colonias.



“Las que se están recabando aquí han sido bastantes, el primer día que fue el lunes, han sido como mil firmas, el martes fue más extenso y ayer con la marcha obviamente subió”,



Así lo explicó Erik Vargas miembro del grupo ‘Dragon Bikers’ y uno de los líderes del movimiento, que mantiene bloqueada la dependencia estatal desde el lunes pasado.



Quien refirió que no hay fecha para saber hasta cuando seguirán recaudando firmas, ya que esperan primero el diálogo con las autoridades estatales.



“Mientras no nos quitemos seguiremos recaudando firmas”, expresó para finalizar.



Encuentran errores en formatos



El joven, indicó que al revisar los formatos de las firmas identificaron que algunos de ellos tenían errores en el llenado.



Los nombres deben estar escritos en mayúsculas, deben contener las claves de electores y la firma no debe salirse del recuadro. Esas son las especificaciones.



Ante esto, las personas encargadas de las mesas de recaudación de firmas, piden a la ciudadanía a que se acerquen a volver a firmar.



Esto con el fin de llenar los formatos de la manera más meticulosa posible, para evitar que se deseche el trabajo realizado.



