CCE respalda amparo de empresarios contra el gasolinazo

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el fin de lograr una reducción en el precio del combustible que se vende en esta frontera, el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE) manifestó su apoyo al movimiento de defensa más grande promovido en el país en contra de la Reforma Fiscal y en particular en el apartado del ‘gasolinazo’.



El presidente del CCE, Humberto Jaramillo Rodríguez dio a conocer que los empresarios Gasolineros y los organismos empresariales, a través de Adolfo Solís Farías, presentarán un amparo para proteger las estaciones de servicio y por ende ofrecer precios adecuados y competitivos a los bajacalifornianos.



“El destinatario final de estas acciones es la población, si fuera el interés particular de los propietarios de las gasolineras seguramente los apoyaríamos pero no con la decisión que como Consejo hemos decidido expresar a favor de esta petición, porque el único beneficiario del éxito será la población”, subrayó.



Jaramillo Rodríguez indicó que las acciones legales se enfocarán en combatir el precio del combustible, cuya fórmula de determinación es inconsistente y se lleva a cabo por diferentes organismos sin reglas claras.



Explicó que con la liberación del precio del combustible es hoy la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia económica y el SAT quienes fijan el precio del hidrocarburo.



“Hacemos un llamado a los ciudadanos de todo el estado para que nos sumemos por las causas y medios legales para buscar revertir la acción, sin importar lo complejo que esto represente, porque debido a la pasividad todos hemos sido afectados” agregó el presidente del CCE.



Al movimiento lo integran las estaciones de servicio conformadas por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), con el respaldo del CCE.