Polígrafos, enemigos de agentes fronterizos

SAN DIEGO, California (AP)

David Kirk fue piloto de la infantería de marina con acceso a información altamente confidencial y acostumbrado a misiones secretas. Estaba en la cabina cuando el presidente George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney y el senador Joe Biden sobrevolaron la capital en un helicóptero.



Con ese tipo de antecedentes, Kirk no lo podía creer cuando no pudo pasar un detector de mentiras al postularse para un puesto en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que custodia los 9 mil 600 kilómetros (6 mil millas) de frontera con México y Canadá.



Después de dos tensas sesiones con el polígrafo que duraron ocho horas entre ambas, Kirk se fue a su casa "con el rabo entre las piernas", preguntándose qué fue lo que no funcionó, según dijo.



Dos de cada tres aspirantes a cargos en esa dependencia, conocida por sus siglas en inglés, CBP, no pasa el control poligráfico, según el organismo. Eso es más del doble que el promedio en otras agencias del gobierno que suministraron la información a la Associated Press.



Y es una de las principales razones por la que aproximadamente 2 mil plazas de la dependencia policial más grande del país no están cubiertas. La Patrulla de Fronteras, que es parte de la CBP, tiene menos de 20 mil agentes por primera vez desde el 2009.



Y hay quienes se preguntan si hay alguna falla en la forma en que se hacen los exámenes con el detector de mentiras.



El comisionado (director) del CBP Gil Kerlikowske dijo que el promedio de personas que no pasan el examen es demasiado alto, pero lo atribuye a que la agencia no atrae el tipo de postulantes que busca. Kerlikowske y otros expertos en la materia dicen que los polígrafos generalmente cumplen su propósito, que es combatir las coimas y otras formas de corrupción.



Pero otros, incluidos abogados, dirigentes sindicales y expertos en poligrafía, afirman que los detectores de mentiras están siendo mal usados y que muchos candidatos son sometidos a interrogatorios inusualmente largos y hostiles, que pueden hacer que alguien parezca estar mintiendo cuando en realidad dice la verdad.



El senador Jeff Flake dice que sospecha que el personal del CBP que toma los exámenes rechaza a los postulantes para justificar su trabajo. Y que esos candidatos quedan marcados y les costará conseguir trabajo en otras dependencias del gobierno.



"No parece haber una buena explicación. Escuchamos tantas historias que pareciera como que se ha generado la impresión de que una cierta cantidad (de postulantes) debe ser rechazada", manifestó. "Es irritante que se someta a la gente a ese trato".



El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dijo en diciembre que estaba analizando la efectividad de los exámenes poligráficos del CBP.



Las dificultades para contratar gente son tan grandes que la Patrulla Fronteriza hace poco le pidió al Congreso que le dé otros fines al dinero asignado a 300 plazas porque no podía cubrirlas.



Esto hace pensar que al presidente electo Donald Trump le costará bastante añadir otros 5 mil agentes, como ha prometido hacer.