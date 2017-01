Canto sin caducidad

TIJUANA, Baja California(GH)

Lo valioso de la amistad, vivir al límite, el contacto con el sida, las drogas y el enfrentamiento a la homosexualidad, es parte del mensaje que dice cantando el musical “Rent”.



En la presentación de su temporada en el Teatro Cívico de esta ciudad, la historia de Jonathan Larson lleva por espacio de dos horas y media un sinfín de sensaciones en una calle de Nueva York a finales de los 80.



Rent es una obra musical, que si bien, va la música de por medio, a diferencia de muchas otras, todo su guion es bajo las partituras, dejado el mínimo espacio a no incluirlo.



En total quince actores en escena que se convierten en jóvenes bohemios luchan por expresarse a través de su arte y que miden sus vidas en amor, es decir con el cariño entre ellos.



En medio de un escenario crudo de fondo, un extracto de la calle East Village de Nueva York de finales de 1980, es el punto donde los amigos se esfuerzan por alcanzar el éxito y la aceptación.



Para ello enfrentan y soportan los obstáculos de la pobreza, la enfermedad y la epidemia del sida que imperaba en esa temporada.



Sin pasar de moda, Rent lleva a personajes como Mimi, una bailarina exótica adicta a la heroína, a mantener diferencias con Roger, el guitarrista del grupo, quien enfrenta el suicidio de su ex novia por tener VIH.



Dos de los actores que se llevan la noche son, quienes dan vida a Tom, un maestro de filosofía quien es expulsado de su escuela, también con sida.



Él se enamora de Ángel, un travesti latino, músico callejero quien se encontró a Collins después de que fuera asaltado al llegar a Nueva York, los dos se enamoraron y descubrieron que ambos tenían el virus.



Con músicos en vivo, “Rent” no caduca en su historia, hace vibrar y reflexionar a través de 32 canciones, entre ellas “La Vie Bohéme” y “Rent”.