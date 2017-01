Recuperan sus niveles 80% de las gasolineras

TIJUANA, Baja California(GH)

A una semana de que comenzara el desabasto de combustible por el bloqueo de la planta de Pemex en Rosarito el 80% de las gasolineras de la ciudad ya normalizaron su operación, declaró el consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt) Alejandro Borja Robles.



"El 100% definitivamente no porque aún falta, hay gasolineras que aún no tiene los tres productos, a algunas todavía no les llevan el diésel y otras la Premium porque está muy escasa", señaló.



El empresario gasolinero apuntó que sí han visto avance en el abastecimiento del combustible en las 226 gasolineras de la ciudad.



"Para los tres productos falta, esperemos que el fin de semana ya esté todo abastecido", agregó Borja Robles.



Refirió que ya disminuyeron las filas de espera para comprar combustible y que ya no hay compras de pánico.