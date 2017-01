Registra 'cero ventas' sector de los autos usados en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

"Te puedes pasar un mes sin vender un vehículo", sostuvo el presidente del Grupo Especializado de Autos Usados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Fernando Parra Carrillo.



Señaló que el tipo de cambio y el costo de la importación son los principales problemas a los que se enfrenta el sector.



"Se incrementó por aquí, se nos incrementó por allá...El sector antes yo decía que estaba un 90%, ahora está un 100% abajo, no hay ventas completamente", refirió.



Parra Carrillo especificó que el precio más bajo para importar un vehículo es de mil 500 dólares.



"Imagínense un carro de mil dólares y pagar mil 500 de importación, como que no", enfatizó.



El grupo llegó a representar hasta 450 lotes de autos, apuntó, pero la cifra bajó a 138 el año pasado y actualmente solo hay 55 afiliados.



"La venta son en dólares, el insumo es en dólar, pero ahí estamos", manifestó.



Esta semana representantes de vendedores de autos usados viajaron a la Ciudad de México para solicitar que se amplían los modelos y años permitidos para importar, y que se actualicen los precios estimados, dijo, pero de momento todo se queda igual.



"Nos plantearon que viene una modificación de regla, el decreto lo prorrogaron, no pueden hacer ningún cambio ni de modelo, ni de año, ni de precio estimado porque están esperando la quinta resolución de los amparos", puntualizó.