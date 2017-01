Van por el amparo contra gasolinazo, CCE y gasolineros

TIJUANA, Baja California(GH)

El sector gasolinero de la región y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) unieron fuerzas para solicitar un amparo que les permita reestablecer el precio del combustible en la franja fronteriza.



Se espera que a finales de enero se pueda ver reflejado el resultado de la solicitud que harán con la firma de los empresarios que responden por las 540 estaciones en todo el estado.



“La intención es que permanezca fijo el precio que estaba el 31 de diciembre de 2016, porque ayuda de manera directa la reducción de unos 2 a 3 pesos por litro”, señaló Adolfo Solís Farías, socio director de Grupo Farías.



Por su parte, José Luis Noriega Guzmán, presidente de la asociación de estaciones de gasolina de Tijuana indicó que la función de los titulares de las compañías despachadoras solo es de ser intermediarios.



“No determinamos los precios en los que se va a vender el líquido, nosotros estamos también en contra de la alza porque, como todos, somos consumidores e igual nos afecta”, indicó el representante.



A través de una página de Internet que en su momento darán a conocer, tendrán disponible toda la información relacionada al tema para despejar las dudas que pueda tener la comunidad.



“Por ahora, el sector empresarial está unido en la región, esperamos que, de tener éxito, se logre hacer un llamado a los demás estados para hacer lo mismo”, agregó Noriega Guzmán.



Por su parte, Roberto Medina De La Torre, presidente de Onexpo Baja A. C. agregó que se debe de tener paciencia en el reabasto de las estaciones, lo que puede tardar hasta una semana más.



Aunque no se tiene una cifra exacta de pérdidas que se vieran reflejadas durante el pasado fin de semana, quienes más se vieron perjudicados fueron las personas que no pudieron ir a trabajar.