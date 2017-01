Deudas ahogan a albergues para migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Un recibo de 8 mil pesos por el servicio de electricidad y otro con un acumulado de 15 mil pesos de agua mantienen ahogado al centro cristiano Mejor Herencia que tiene bajo su techo a 250 migrantes de origen haitiano.



El pasado mes de mayo el centro, que comúnmente se dedicaba a dar apoyo a deportados y personas en situación de calle, abrió sus puertas a un pequeño grupo de 20 extranjeros y gradualmente la cifra fue aumentando hasta rebasar el centenar.



“No podemos decir que el Gobierno no nos ha ayudado, porque nos han dado un poco. Vienen y nos traen despensas, las cuales nos duran máximo tres días, pero no tenemos para pagar el agua o la luz, que es nuestra principal preocupación”, expresó Gerardo Pineda, coordinador de enlace del albergue.



Indicó que tanto el agua como la luz son servicios vitales para este y todos los albergues emergentes, por lo que se han acercado a los distintos niveles de Gobierno para buscar una alternativa y no se les sean suspendidos por no tener la capacidad para solventar el costo.



En caso de que el Gobierno no brindara respuestas inmediatas a esta problemática, señaló que se verían imposibilitados para recibir más migrantes haitianos, ante el riesgo de que estos terminen en situación de calle o en manos del crimen organizado.



Falta atención



Antes del mes de mayo en Tijuana existían casi una decena de albergues especializados en la atención a migrantes, en su mayoría para deportados.



Posterior al incremento en el flujo de migrantes se han sumado cerca de 30 sitios, entre los que destacan centros cristianos.



“Son los centros religiosos los que se han enfrentado a mayores dificultades, no tienen la misma facilidad para obtener los recursos necesarios para brindar ayuda humanitaria a los haitianos”, declaró Silvia Rivera, integrante del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria en Tijuana.



Destacó que entre las principales necesidades está la falta de recursos para costear los servicios básicos.