Alcalde duda que protestas sean 100% ciudadanas

TIJUANA, Baja California(GH)

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro declaró que tiene dudas sobre si el grueso de manifestantes de las marchas recientes son ciudadanos comunes o un movimiento orquestado por terceros.



Durante la atención a medios al finalizar un evento, el primer edil se mostró cauteloso, pero con la incertidumbre de saber si hay un partido, movimiento político u organización de otra índole detrás de las marchas y bloqueos a la garita de El Chaparral.



“Se me hace muy extraño que personas a las 10, 11 de la mañana se anden manifestando, la pregunta es ¿qué no trabajan?, ¿qué está pasando? No quisiera pensar yo que esto es un movimiento a nivel nacional de desestabilización”, señaló.



En esa misma vertiente, recalcó que lo que le sorprende es que la mayoría de la gente que se ha estado manifestando lo hace en horas hábiles, en horas que se supone la gente sale a trabajar.



Por otra parte, sobre la liberación de la garita “El Chaparral”, dijo que alguien está saliendo beneficiado con ese hecho, ya que se pudo haber cruzado distintos productos sin ser declarados.



“Es muy peligroso el cruce de armas, además la imagen que generamos de México. El ‘gasolinazo’ nos ha pegado a todos por igual, pero no es por la vía de la violencia, está muy rara esa actitud, pero bueno, allá ellos”, acentuó.