Marcha contra la inseguridad sale hacia Mexicali

TIJUANA, Baja California(GH)

Para manifestarse en contra de la inseguridad y la impunidad que se vive en el Estado, un grupo de ciudadanos inició ayer una caminata pacífica en Tijuana con rumbo a Mexicali.



"Estamos en busca de justicia y por dignidad, aquí en Tijuana a quién no nos han asaltado, a quién no nos han robado el carro, quién no hemos sufrido violencia por parte de las autoridades", manifestó Daniel Alcaraz, estudiante de Derecho en la UABC.



La movilización inició al mediodía con la participación de alrededor de quince personas desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en la zona Centro.



"El acabose ya empezó a ser para nosotros, dar un grito de ayuda, que ya están muriendo niños en las calles a balazos, eso ya nos pone a nosotros en alerta, si ya están matando, qué sigue", enfatizó.



El grupo de manifestantes convocó al resto de la ciudadanía a unirse en el recorrido que estiman dure tres días.



"Están invitados todos los movimientos a nivel Estado, tenemos entendido que se va a unir gente al contingente en Tecate, inclusive en El Hongo, y también la intención es hacer contacto con la gente de Mexicali Resisite para que sepan que acá también hay un grupo de lucha", puntualizó.