Ignoran papás riesgos de APPS

MEXICALI, Baja California(GH)

Para entender a un joven primero se debe de comprender cuáles son sus intereses y formas de comunicarse, si usted desconoce que es un Musically, el Sarahah, un Scorp, el Snapchat o un Vine, esto le interesará.



La comunicación y forma de expresarse, así como la presión social entre los jóvenes y el alcance de la popularidad ha cambiado en los últimos 10 años.



El Internet y las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, además de ser una pieza fundamental en sus vidas, han abierto la privacidad de los jóvenes al mundo.



En entrevista con Manuel Rudecindo García Fonseca, director del Instituto de la Juventud en Baja California, explicó en el Día Internacional de la Juventud que muchos se comunican a través de las redes sociales sin siquiera nunca llegar a conocerse en persona.



La difusión de fotografías, videos y comentarios por conseguir “likes” y satisfacer el sentimiento de aceptación y popularidad, puede ocasionar la pérdida de la intimidad personal.



Además de propiciar posibles afectaciones como el “sexting” que son difusión de videos privados con contenido sensual o sexual, el “grooming” que es una agresión sexual de adultos contra menores de edad, y el “bullying” que es el acoso escolar en redes sociales.



En Baja California recientemente surgió una página donde difundían fotos y nombres de mujeres, entre ellas menores de edad y en algunas, se difundieron fotos con poca ropa sin consentimiento de ellas.



García Fonseca detalló que los jóvenes buscan la aceptación en redes sociales, pero la apariencia de felicidad en sus estatus puede ser falsa, incluso pueden atravesar por un estado de depresión y tener un perfil distinto en su red social.



“Te pone la red social en un comparativo que quizá no es lo mismo que en la vida real”, detalló.



Las redes sociales



Los padres de familia comúnmente conocen dos o tres redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram.



Sin embargo hay aplicaciones que permiten y propician la difusión de fotos y videos que pueden provocar la incitación sexual de los menores de edad.



Como Snapchat o Vine que son fotos o videos que se mantienen en la red por 24 horas, pero que con dicha opción, algunos jóvenes optan por retratarse en ropa interior en busca de la aceptación y popularidad a través de los “likes”.



Lo mismo sucede en aplicaciones como Scorp donde a través de una pregunta pública, los jóvenes responden con un video expresando su forma de ser, de pensar e incluso mostrando su cuerpo.



Periscope y Melon son dos aplicaciones de transmisión de video en vivo, donde los jóvenes son fácilmente presionados para que muestren sus cuerpos a través de personas anónimas.



Musically son videos con transiciones creativas que buscan el reconocimiento y seguidores, que entre mayor gente te siga, más popular eres y se coloca al usuario en tabla de los mejores rankings.



Es la presión de estar en los rankings, ser los más populares o con mayores seguidores los que propician que los jóvenes se atrevan no sólo a desnudarse en público, sino aceptar retos peligrosos que pueden provocar un daño físico.



Como los “challenge” que son retos que impulsan a los jóvenes a hacer cosas de riesgo por el reconocimiento en redes, en YouTube.



Un ejemplo es el reto de rociarse el cuerpo con alcohol y prender fuego a la piel para de inmediato meterse a la regadera o a una alberca, otro reto es el romper con la cabeza un condón lleno de agua, que puede provocar asfixia por envolver el cráneo.



También existe difusión de videos y fotografías de alto contenido sexual a través de los grupos dentro de Whatsapp o en grupos cerrados en Facebook.



Los principales riesgos son que las imágenes y videos pueden llegar a manos de difusores que los retransmiten y pueden llegar a páginas pornográficas.



Recomendaciones



El director del Injuven recomienda que los padres tengan mayor vigilancia de las redes sociales que utilizan sus hijos.



Ser incluso amigos de ellos en Facebook para poder saber lo que realizan y con quiénes interactúan.



“Es importante poner límites”, señaló.



Cuando un joven coloca el estado del perfil de tristeza, depresión o con otro conflicto emocional, es importante no minimizarlo y tomar cartas en el asunto.



Ser conscientes que las redes sociales quitan tiempo de convivencia con la familia, es aconsejable los límites y reglas, como dejar celulares fuera de la mesa a la hora de la comida.



“Uno se debe de adueñar de la red social y no que la red social se adueñe de ti”, dijo García Fonseca.



Agregó que los verdaderos amigos no ocupan las redes sociales para interactuar, tampoco ser una condición dar “like” a las publicaciones para demostrar que es tu amigo.



“Un ‘like’ no debe ser condicionante para definir una amistad, porque hay jóvenes que llegan a no considerar una amistad sólo porque no le dan ‘like’ a sus publicaciones”, puntualizó.



Finalmente el director reiteró que los padres deben colocar límites, horarios para uso del celular y las redes sociales, estar pendiente de los amigos de los jóvenes por Internet y que el uso sea apropiado y equilibrado.



Los jóvenes



-Se considera una persona joven cuando tiene entre 12 a 29 años de edad

-Se dividen en tres categorías por sus necesidades

-De los 12 a los 15 años de edad

-Sus prioridades son los deportes, la Secundaria, jugar y tener lugares de entretenimiento como parques.

-De los 16 a los 19 años de edad

-Se caracterizan por tener el primer contacto con el alcohol, las drogas, la primera relación sexual, el primer noviazgo y empiezan a tomar decisiones.

-De los 20 a los 24 años

-La prioridad es prepararse, buscar un empleo, la Universidad, egresar, ser padres de familia.



¡Felicidades, jóvenes!



El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 54/120, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud.



