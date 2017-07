Inicia en el Cecut el ciclo de conciertos Voces de México

TIJUANA, Baja California(GH)

El tenor Marco Antonio Labastida dio inicio al Ciclo de Conciertos Voces de México en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, para celebrar 35 años de trayectoria artística, y ofrecerá dos presentaciones más los sábados 15 y 22 de julio.



Su primer recital, acompañado al piano por el maestro Jorge Villalobos, fue dedicado al compositor y cantante Juan Gabriel, y al músico tijuanense Clayton; “agradecido con esta institución, con su director Pedro Ochoa y todos los que trabajan en el Cecut, que me hace recordar mis inicios, en 1984 empezamos con los Ciclos de Guitarra Clásica en el Omniteatro, desde esa fecha hemos mantenido un contacto con muchas actividades en este lugar”, explicó Labastida.



Temas clásicos de Juan Gabriel como Buenos días señor sol y De mi enamórate precedieron a los temas de Clayton, Cuando llega el amor y Te acordarás de mi, entre bromas Marco Antonio Labastida interactuó con el público que llenó la Sala, siguieron Siempre en mi mente, y Amor eterno, que interpretó, emocionado a los asistentes.



“Estoy celebrando 35 años de carrera, y también son los 35 años del Cecut, yo inicié un 2 de diciembre y el Centro en octubre, estar aquí es una motivación más para seguir adelante, compartir con los tijuanenses lo que sabemos hacer, estamos muy cerca del aniversario de Tijuana y por ello se me ocurrió poner a Clayton junto con Juan Gabriel” continuó Labastida.



Den tanto Villalobos compartió sobre la buena amistad que lo une al tenor. “Nos conocemos desde jovencitos y tenemos 9 años de trabajar juntos con mucha compenetración artística hemos hecho muy buena mancuerna, este programa lo dedicamos a Juan Gabriel y a Clayton con letras de autores tijuanenses como Alfredo Ortega Trillo, Arturo de Carlo y Raúl Castillo, aquí en Tijuana tenemos el sabor mexicano no solo en la comida sino en el arte y la música”.



Hermano de Bohemia, La costumbre de vivir y Canta canta, hicieron aplaudir a los asistentes a este recital, al igual que los tradicionales Se me olvidó otra vez y Ya lo sé que tú te vas, con los que Labastida concluyó el concierto, no sin antes interpretar a manera de encore, Ya lo pasado, pasado.

La entrada a este Ciclo de Música es libre.