Ciudadanía en desacuerdo con aumento a tarifas del transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

La ciudadanía no está de acuerdo en que se aumenten las tarifas de los taxis y camiones de Tijuana.Antes del conflicto por esta situación pagaban entre 12 y 10 pesos, en taxi y camión. Actualmente pagan 13 en taxis y 14 pesos en el transporte, a pesar de que estas tarifas no han sido aprobadas por el XXII Ayuntamiento de Tijuana.Foto: Khennia Reyes"Lo que se debería aumentar son los sueldos. En eso debería pensar el presidente. Ya no nos alcanza casi para nada, por lo menos aparto 400 pesos para poderme mover en el transporte", contó la señora Magali, quien se dedica a la venta de productos para el hogar.Durante un sondeo realizado en la Calle 2da y Constitución, la ciudadanía propuso que el gobierno debería reducir las rentas de las unidades de los choferes, pues ponen como argumento para cobrar las tarifas que son injustas para el bolsillo familiar.Foto: Khennia Reyes