Jueza devuelve los sitios a Amarillos; Municipio se niega

TIJUANA, Baja California(GH)

La magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Flora Arguilés emitió una resolución a favor de taxis amarillos, con la que las unidades podrán regresar a los nueve sitios de los que fueron retirados, incluido el que estaba ubicado a unos metros de la garita internacional de San Ysidro.



Sin embargo, el Ayuntamiento de Tijuana, por medio del secretario de Gobierno Raúl Felipe Luévano, aseguró que no acatarán la resolución por considerarla con muchas inconsistencias y parcial.



En el documento, se le prohíbe al Gobierno municipal revisar, sancionar, multar e infraccionar a las unidades de taxis amarillos.



Además, aunque el Ayuntamiento solo retiró a los taxis amarillos 9 de los 40 sitios que tenía registrados, la resolución detalla que podrán regresar a 13 sitios.



La inconformidad

Luévano explicó que pese a que respetan la decisión del Tribunal, no acatarán la decisión y recurrirán hasta las últimas instancias para evitar que los taxis amarillos regresen.



Vamos a recurrir a las instancias que sean necesarias, como lo es el pleno de la propia sala, el propio amparo y se utilizará la fuerza pública para mantenerlos fuera, advirtió.



“Le dan la suspensión provisional y de antemano les notificamos que no lo vamos a acatar, primeramente porque viene plagada de inconsistencias, huele a corrupción, se contrapone al derecho con la justicia”, explicó.



Añadió que el Ayuntamiento de Tijuana está consciente de que el no acatar la resolución podría traer sanciones, sin embargo afrontarán las consecuencias.