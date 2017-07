Trabajan en BC 30 mil niños: INEGI

MEXICALI, Baja California(GH)

Según un estudio realizado por el Inegi en conjunto con la Unicef, se determinó que en Baja California hay 30 mil niños que hacen trabajo infantil no permitido.



La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Juana Laura Pérez Floriano, precisó que la edad de los niños oscila entre los 7 y 14 años de edad.



Especificando que en la entidad el gran porcentaje de menores que trabajan se concentran en el sector servicio y es principalmente en Zona Costa.



Se entiende como trabajo no permitido, aquel que no permite que el niño se desarrolle normalmente o que en ocasiones abandone los estudios.



También refiere que una niña, niño o adolescente participe en una actividad productiva al margen de la ley.



Es decir, que está por debajo del margen de la edad permitida por la ley, prohibida por su naturaleza peligrosa o insalubre, por su larga jornada o porque los impide de sus derechos.



La funcionaria estatal explicó que en caso de localizarse este tipo de casos se procede a las sanciones legales, sin embargo son difíciles de identificarse.



“Es difícil de localizar y de ubicar porque el trabajo es precisamente el que tiene que ver con que el niño, incitado tal vez por sus padres pueda dejar de ir a la escuela o dejar de ser niño, de cumplir con sus tareas”.



“Si nosotros logramos concretar alguno, el delito es penal y se turna a la agencia del Ministerio Público”, señaló.



Los rangos legales para que los jóvenes trabajen son de los 15 a los 18 años, y el adolescente deberá ser autorizado por sus padres y permanecer en la escuela.



En el 2015, Baja California ocupó el 2do lugar con menor tasa de ocupación infantil no permitida con el 3.7%, siendo la media nacional de 7.5%.