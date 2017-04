No se autorizarán aumentos a transporte público en vacaciones

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana que iniciaron la manifestación en contra del cobro de las tarifas ilegales del transporte público lograron ser escuchados por las autoridades del XXII Ayuntamiento, entre ellas, Raúl Felipe Luévano Ruíz, secretario de gobierno municipal.



Con una marcha pacífica y varias consignas en contra de Juan Manuel Gastélum, presidente municipal de Tijuana, los manifestantes consiguieron una reunión en el Palacio Municipal, quienes entregaron un pliego petitorio para exponer las problemáticas que los aquejan como estudiantes.



Además de la exigencia a Gastélum para el cumplimiento de la promesa de campaña de transporte gratuito para estudiantes y adultos mayores, Luévano Ruiz leyó, entre otros puntos:



“Incluir en el entendido del transporte gratuito los taxis de ruta. Que se respeten nuestros derechos en el transporte público durante los fines de semana, días inhábiles y períodos vacacionales ya que no perdemos la calidad de estudiantes durante estas fechas...” (sic) destaca en el documento.



Durante esta reunión el secretario de gobierno municipal escuchó a los estudiantes de UABC, a quienes respondió que:



“La propuesta del transporte subsidiado para estudiantes la hará el presidente municipal antes de que inicie el próximo ciclo escolar la va a dar a conocer”.



Asimismo, les aconsejó acercarse a Arnulfo Guerrero Arnulfo, presidente de la comisión de Vialidad y Transporte del cabildo de Tijuana; y al Colegio de Economistas de Baja California, quienes en sus manos tienen proyecto del transporte gratuito.



Finalmente, Raúl Felipe Luévano Ruíz les aseguró que durante el período vacacional no se autorizarán los aumentos de las tarifas del transporte público. Y reitero que hasta el momento las tarifas oficiales son 5 pesos para estudiantes y adultos mayores con credencial y para el resto de la población 10 pesos en el camión. En caso de que los chóferes no respeten esas cantidades, los usuarios deben denunciarlos a la Dirección de Vialidad y Transporte.