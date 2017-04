Emiten recomendaciones para vacacionistas

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el fin de evitar accidentes y salvaguardar la integridad de las personas, la Dirección de Protección Civil reiteró a los vacacionistas la importancia de respetar las medidas de seguridad.



El titular de la dependencia, Jaime Nieto de María y Campos, exhortó a la población en general a que disfrute de este periodo vacacional acatando las indicaciones oficiales de las autoridades correspondientes con el fin de evitar algún accidente.



Detalló que es importante acudir a playas que se encuentran aptas para uso humano, además de estar al pendiente de la información oficial que emita la autoridad correspondiente sobre el tema.



Jaime Nieto señaló que para quienes deseen visitar las sierras San Pedro Mártir y Constitución de 1857 es indispensable acatar las normas emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de dar aviso en la Delegación Municipal que corresponde sobre el número de personas que acuden.



Agregó que la dependencia a su cargo mantendrá guardia permanente durante todo el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que en caso de presentar algún problema no duden en marcar a la línea de emergencia 911.



Recomendaciones para vacacionistas:

Visita algún módulo de información turística para le orienten de los lugares a turísticos.

Compre un mapa para que no se pierda y pueda tener problemas.

Verifique el estado del tiempo del lugar que va a visitar para que vaya preparado.

Respete los señalamientos de tránsito.

No ande solo en lugares desconocidos.

Ubique los servicios de emergencia más cercanos al lugar y como activarlos.

Si piensa ir a alguno de los Parques Nacionales informe a la Delegación Municipal más cercana del área a visitar antes de entrar y después de salir.

Incluya un botiquín de primeros auxilios en su vehículo.



Recomendaciones para visitantes de playas:

Asista a playas vigiladas, estas son las más seguras.

No utilice pantalones o short de mezclilla para nadar

No ingiera bebidas embriagantes y comida antes de entrar al agua.

No lleve botellas de vidrio a las playas.

Al llegar a la playa pregunte al grupo de salvavidas cuales son, en ese momento las áreas seguras para nadar.

Respete el horario de playas que son de 10:00 a 18:00 horas.

Siga las instrucciones que den Salvavidas y miembros de seguridad.

No entre con vehículos o caballos a playas concurridas, respete a los demás.

No destruya los letreros ni las torres de los Salvavidas.

No descuide a sus hijos, vigílelos todo el tiempo.

Si ve que alguien tiene problemas en el mar, notifíquelo a los Salvavidas.

Si va a utilizar una embarcación de aviso a Capitanía de Puerto de la localidad, verifique las condiciones del tiempo y cumpla con todas las medidas de seguridad requeridas.