Vecinos en Lomas de Sánchez Taboada exigen vigilancia

ENSENADA, Baja California(GH)

Una de las calles más inseguras de la delegación El Sauzal es el callejón José María Morelos de la colonia Lomas de Sánchez Taboada, de acuerdo con los vecinos del lugar.



En la calle está ubicado un picadero, en el que todo el día se ve entrar y salir a toda clase de personas, incluso menores de aproximadamente 9 o 10años, dijo uno de los vecinos frente al sitio.



Un vecino, sin querer dar su nombre para proteger su integridad, señaló que desde hace años se utiliza una casa de madera para ingerir sustancias ilícitas, y aunque las autoridades tienen ya conocimiento, no se acercan por miedo a ser agredidos.



“El lunes en la tarde subió la patrulla y los del picadero se dejaron venir cuando dio vuelta y le dieron varias pedradas a la patrulla”, señaló.



En apariencia, la zona se ve tranquila, pero a lo largo de la calle hay una o dos personas que pasan los 30 años, que a través de silbidos se informan cuando ven a la policía o a un carro desconocido subir hasta el final de la vía.



El inconforme insistió en que no hay ningún tipo de protección para los residentes del lugar, por lo que cada vecino se encarga de cuidar sus bienes.



“Toda esta calle es un desastre; a mí me han robado dos veces en la casa y en diciembre se robaron mi camioneta; una vecina le dejó su casa a su hija y hace como un mes le quebraron los vidrios y le robaron todo”, comentó.



Otra de las cosas que señaló es que los mismos vecinos han ingresado a sus hijos a centros de rehabilitación, pero no duran mucho tiempo y recaen en el vandalismo y el consumo de drogas.



También, agregó, algunos de los individuos hacen sus “rondines” por la calle con martillo en mano o palos de golf con el fin de agredir a otras personas.



“Con lo que ganan no completan para la droga y empiezan a robar para sacar más dinero”, dijo.



Si la eliminación del picadero no es competencia de la delegación, solicitó al delegado de El Sauzal, Luis Gabriel Alcázar Jiménez, que busque a las autoridades correspondientes para limpiar el predio, ya que ese es el foco de la delincuencia en la colonia.