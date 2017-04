Cofepris cierra Playa Hermosa de nuevo por contaminación

ENSENADA, Baja California(GH)

A tan solo tres días de haber reabierto Playa Hermosa para el uso recreativo, ayer el director de Ecología y Desarrollo Urbano del 22 Ayuntamiento de Ensenada, César Cuevas Ceseña, informó que nuevamente se aplicará un cierre precautorio debido a que el último muestreo arrojó un nivel de 263 enterococos, que está por encima de la norma.



El funcionario recordó que desde el 25 de marzo la Secretaría de Salud notificó que la zona de las playas mostraba un nivel alto de contaminación e inmediatamente se activó el comité técnico del programa de playas limpias para comenzar a hacer valoraciones.



Puntualizó que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, la playa no debe pasar de 200 enterococos por cada 100 mililitros, no obstante, Playa Hermosa ha rebasado esos niveles y es por eso que junto con Cespe se ha llevado a cabo un monitoreo de todas sus descargas.



“Se ha venido detectando que hay una franca recuperación, los niveles que hemos detectado en las fuentes emisoras ya están en condiciones favorables y muy por debajo de la norma, sin embargo, sí hay una situación de algún depósito extraordinario que no ha sido detectado en este momento”, reveló.



Cuevas Ceseña explicó que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) toma diversos muestreos durante el mes y la suma de ellos arrojó una media de 263 enterococos en la zona de Playa hermosa.



“Se dictó la instrucción para poner bandera roja en esa zona, el resto de las playas están en perfectas condiciones”, afirmó.



El funcionario mencionó que en coordinación con Isesalud, la secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua continúan haciendo muestreos para mandar los resultados a la Cofepris y que en una fecha próxima se pueda reabrir la playa a la población.



Riesgos:

Irritación de la piel, infecciones en oídos, ojos y aparato respiratorio, malestar estomacal y diarrea a causa de infecciones gastrointestinales.