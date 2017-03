Burócratas piden aumento del 10%

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sindicato de Burócratas sección Tijuana exigirá para este año un aumento de 10% al Ayuntamiento de Tijuana, informó su secretario general Arturo Gutiérrez Vázquez.



“Pedimos lo justo, creo que el 10% es justo, de acuerdo a todos los insumos que han subido y el gasolinazo, es lo que nos estamos basando. No es un capricho, todo está justificado”, dijo.



La próxima semana revisarán el contrato colectivo para presentarlo e iniciar las negociaciones con el municipio, con un resultado equitativo para ambas partes.



Recordó que el contrato fue presentado a la administración pasada en el mes de noviembre, pero debido a los tiempos no se dieron las negociaciones y por ello ahora le harán algunos arreglos en cuestiones fiscales.



“Tenemos que encuadrar a las leyes fiscales para que los compañeros no salgan afectados, sino nos ponemos al día en materia fiscal nos puede afectar”, manifestó.



El líder sindical dijo estar consciente de la crisis económica por la que atraviesa la actual administración municipal por lo que están abiertos al diálogo para llegar a un punto medio.



“Nosotros no somos para estar afectando a la ciudadanía, queremos que la ciudadanía vea que nosotros no estamos pidiendo más de lo que no merecemos”, expresó.



Actualmente son alrededor de 2 mil 800 burócratas que prestan sus servicios al gobierno municipal.



En otro tema, reveló que están revisando el caso de los seis trabajadores sindicalizados destituidos por el tema de las luminarias, al considerar que fueron “chivos expiatorios”.



Estarán acercándose con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde está la demanda interpuesta.



Logran aumento de 5.8% en el Estado



El Gobierno de Baja California otorgó un aumento a los basificados de 5.8%, declaró la oficial mayor, Loreto Quintero.



Dicho aumento representa un gasto adicional de 65 millones de pesos para cerca de 3 mil trabajadores estatales.



Reveló que en esta ocasión no les darán a los trabajadores los días santos debido a que por varias semanas estuvieron las oficinas cerradas.



“Nos afecto bastante porque era la tramitación de las placas, sobre todos los usuarios que iban hacer sus trámites, trabajando en un 50% de su capacidad en oficinas”, manifestó.