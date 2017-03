Interesa a China establecer TLC con México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La incertidumbre en la relación comercial México-Estados Unidos abrió una nueva oportunidad para acercar más al país con China.



Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno mexicano decidió diversificar sus relaciones económicas, en particular con los países asiáticos y especialmente con China, su segundo socio comercial.



El Consejero Económico y Comercial de China en México, Zou Chuanming, reconoció que existe voluntad para potenciar los intercambios, sin embargo advirtió que la falta de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral ha sido una limitante.



"China y México todavía no cuentan con un TLC. La posibilidad de firmar un TLC aumentaría el intercambio comercial bilateral, especialmente a favor de exportaciones mexicanas a China e inversiones chinas hacia México", puntualizó.



En entrevista, explicó que en materia de atracción de inversiones, México privilegia a aquellos socios con los que tiene un acuerdo comercial.

"Muchas empresas chinas quieren participar en licitaciones, pero hay algunas limitaciones. Solamente los países que tengan TLC con México tendrán la oportunidad de participar, entonces casi no hay oportunidad para las empresas chinas", refirió.



Detalló que, pese a ser el segundo socio comercial de México, China apenas aportó el 0.1% de la inversión extranjera directa que recibió el país entre 2013 y 2016, y ocupa el lugar 30 entre los inversionistas del exterior.



El diplomático afirmó que, según estadísticas de 2016 del Ministerio de Comercio, las inversiones no financieras chinas en ultramar sumaron 170 mil millones de dólares, con un crecimiento de 44.1% respecto al año previo. En América Latina, la inversión china alcanzó 29 mil 800 millones de dólares, con un incremento de 39%.