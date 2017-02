Buscan evitar el rezago educativo al cambiar grado

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los principales conflictos que un alumno presenta al mudar de grado académico, como es de Primaria a Secundaria, es el rezago educativo.



En muchos de los casos, los estudiantes al ingresar a un nuevo grado escolar no presenta el nivel educativo que el docente requiere.



Ante esto, el Sistema Educativo Estatal (SEE) implementará proyectos de vinculación escolar con alumnos que presenten algún problema de rezago.



Leopoldo Guerrero Díaz, subsecretario de Educación Básica del SEE, refirió que durante el ciclo escolar los maestros van identificando a esos niños con signos de retraso en su nivel educativo.



Esto con el objetivo de que al final del ciclo escolar enfocar sus esfuerzos exclusivamente con ellos.



“Sobretodo aquellos niños que van a cambiar de grados de nivel escolar, como tercero de Secundaria, sexto de Primaria y tercero de Preescolar”, comentó el subsecretario.



Uno de los talleres está destinado para trabajar en la vinculación entre tercer grado de Preescolar con primero de Primaria, y sexto de Primaria con el primero de Secundaria.



Ya que, según Guerrero Díaz, las estadísticas les marcan que “en ocasiones por ejemplo en matemáticas, tenemos cifras ascendentes y luego bajan en un nivel escolar, y ya en Preparatoria se disparan”, añadió.



Dichos programas serán implementados para evitar que el alumno presente alguna situación que ponga en riesgo su desarrollo dentro del aula al momento de cambiar de grado escolar.