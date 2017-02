Impulsan uso de tecnología en pases médicos

TIJUANA, Baja California(GH)

El turismo de salud en Tijuana deja una derrama económica de 600 millones de dólares por lo que el gobierno municipal robustecerá el programa de pases médicos, dotándolo de mayor equipamiento para que pueda ser más ágil el cruce de los turistas que vienen atenderse en la región.



El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana David Moreno Laveaga dijo que buscan tecnificar el programa para facilitarle al usuario el cruce a través de las nuevas tecnologías y que no sea el factor humano quien reciba el pase sino una maquina.



Agregó que los médicos que están afiliados al programa ven la oportunidad de que este continúe, especialmente los clúster y colegios médicos especialistas.



“Un acceso más ágil a su retorno hacia Estados Unidos sin duda les genera mayor clientela esto encadenado a las acciones que genera la Secretaría de Turismo del Estado para seguir promocionando la entidad en el vecino país”, indicó.



Actualmente quienes están adheridos al programa son médicos, hospitales, clínicas y farmacias, sumando alrededor de 700 usuarios; el costo del pase es de 75 pesos para quienes están adheridos a un clúster o asociación médica y 150 a quienes no estén adheridos.



Por último, Moreno Laveaga indicó que actualmente existe varias propuestas para el proyecto sin embargo están analizándolas porque quieren aprovechar el recurso que tienen para generar un entorno más amigable del puerto fronterizo con una mejor imagen urbana y señalética temas que por años se han reclamado y no sido atendidos.