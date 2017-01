Ex funcionarios no han presentado su declaración de conclusión

ENSENADA, Baja California(GH)

Un total de 39 ex funcionarios de la pasada administración correspondiente no han cumplido con la presentación de su declaración patrimonial de conclusión, para lo cual tenían 30 días posteriores de que terminaron su función, razón por la cual la Sindicatura Municipal de Ensenada a través de su área de responsabilidades ha dado inicio a los procedimientos correspondientes.



La Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, afirmó que ha tomado las medidas correspondientes al circular a los Secretarios y Directores del 22 Ayuntamiento de Ensenada para que informen a los servidores públicos a su cargo que desempeñen alguna de las funciones previstas en el artículo 77 fracción V de la Ley de Responsabilidades del Estado de Baja California.



“Se encuentran obligados a presentar su declaración patrimonial de inicio dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión, el plazo aún no concluye por lo que no se puede emitir aun el resultado final de los funcionarios que cumplieron en tiempo y forma”, comentó.



La funcionaria subrayo que no habrá tolerancia ante quienes no den cumplimiento formal a este ordenamiento de Ley, por lo que el área de responsabilidades de Sindicatura tiene la instrucción de actuar imparcialmente dando inicio a los procedimientos correspondientes.