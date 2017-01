Ciudadanos inconformes por Gasolinazo y Ley del Agua: Sondeo

MEXICALI, Baja California(GH)

En un sondeo realizado en la manifestación en contra del gasolinazo y la ley del agua, se evidenció la diversidad de sectores a los que pertenece la ciudadanía que se encuentra inconforme en la plaza de los tres poderes."Debemos de manifestarnos porque hay mucho descontento, estoy en contra de todo lo que está haciendo el gobierno, cada día la vida es más cara", señaló Nora Alcántara.Doña Nora dijo estar gustosa porque los Baja California no se están despertando, ella se dedica a la docencia.Leslie Ortiz señaló haber acudido por los abusos del gobierno por lo que pidió una solución ante tanta indignación de la ciudadanía."Las únicas soluciones queda son en beneficio para ellos y no para el pueblo, en la alza al precio la gasolina es una cadena que nos va afectar a todos", aclaró leslie, quien es ama de casa y artesana.El músico Daniel Plumeda, dijo que decidió participar en estamanifestación porque quiere dejar de ser un activista de Facebook, con el fin de luchar por los derechos de la ciudadanía."Como dijo Derbez no se están ahorcando con toda esta clase de impuestos no se puede seguir aguantando por eso estamos aquí", aseveró Raul Hector Salas."ya estoy harto y enfadado de mantener parásitos, yo pienso que después de tantos años ya estamos despertando, cuando un perro tiene un hueso en el hocico no lo quiere soltar pero hay que darle patadas en el hocico para que lo suelte, así es con la ley del agua", dijo Eliseo Cañez Jurado.